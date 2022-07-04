Путин дал установку Шойгу: Продолжать освобождение по примеру ЛНР

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Новости Украины

Все российские военные, отличившиеся во время освобождения территории ЛНР, будут представлены к госнаградам.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны Сергея Шойгу о ходе спецоперации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Операция завершена вчера взятием одного из крупнейших городов ЛНР Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории.

Общие потери ВСУ составили 5469 человек. В том числе безвозвратных 2218, санитарные 3251, 196 танков и бронированных машин, 12 самолетов, 1 вертолёт, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть ЗРК большой дальности, 97 боевых ракетных машин РСЗО, 166 орудий огневой и миномётной артиллерии, 216 автомобилей различного назначения.

В Лисичанске, отступая, противник бросил 39 танков и бронированных машин 11 миномётов, 48 ПТУРов «Джавилин», 18 комплексов «Стингер», 3 БПЛА», – доложил Шойгу.

Путин распорядился продолжать освобождение территории Донбасса по утверждённому плану.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успехов, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности.

Другие воинские подразделения, включая группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять свои задачи по раннее утверждённым планам, по единому замыслу. Надеюсь, что всё будет происходить на их направлении так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – сказал Путин.

Также президент России утвердил предложение министра о награждении участников боевой операции.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией ЮВО генерал-майору Абычеву звания «Героя России», согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан.

Прошу вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе боевых действий. Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов достаточно. Они все должны, отмечены соответствующими государственными наградами.

Мои поздравления и слова благодарность в полной мере относятся к бойцам 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. Я знаю, что они действовали активно грамотно, проявляя мужество и героизм при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов», – подытожил Владимир Путин.