07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин дал важное указание по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин признался, что ему неудобно слушать жалобы от беженцев с Донбасса. Так он отреагировал на обращение к нему во время «Прямой линии» двух беженок, которые четыре года проживают в Ростовской области. Женщины пожаловались на трудности с трудоустройством и оформлением документов.

«Мне неловко слушать, что до сих пор есть проблемы с трудоустройством. Я уже давал поручения миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если требуется, в действующем законе. Я еще раз об этом говорю министру внутренних дел. У нас есть проекты законов на этот счет, но, к сожалению, они до сих пор не реализованы», – сказал Путин.

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Он дал указание министру внутренних дел и губернатору Ростовской области помочь женщинам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я прошу вас с этими людьми поработать и сделать все для того, чтобы обеспечить их интересы, помочь им. Они в непростой находятся жизненной ситуации, и они нам не чужие», – сказал Путин.