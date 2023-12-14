Путин: Демилитаризация Украины – это уничтожение западной «халявы»

Елена Острякова.  
14.12.2023 12:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина ничего не производит, а все оружие получает от Запада даром.

Об этом сегодня в ходе «прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ничего не производит, а все оружие получает от Запада даром. Об этом сегодня...

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«Сегодня же Украина почти ничего не производит. Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается помаленьку», – сказал Путин.

Он добавил, что западная помощь в ближайшее время не прекратится, но все поставки будут уничтожаться российской армией.

«Ну вот дали им 420 – 430 танков. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы только в ходе так называемого контрнаступления уничтожили 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. 2300 бронемашин различного класса. Это и есть демилитаризация», – резюмировал президент РФ.

Президент подчеркнул, что Запад может договориться с Россией о параметрах демилитаризации Украины. В противном случае она решит эту проблему силовым путем.

«Главное прозвучало. Не будет Киеву ни переговоров о чем-либо, кроме капитуляции, ни будет Западу ничего, кроме русской воли и русской победы», – радуется телеведущий Андрей Медведев в своем тг-канале.

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