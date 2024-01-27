«Путин – детский сад по сравнению с этим»: Арестович уже клеймит бандеровцев цитатами из Гоголя
Настоящими врагами Украины являются бандеровцы, навязывающие свою идеологию всей стране.
Об этом в эфире канала украинского политолога Юрия Романенко заявил бежавший из страны бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если политика строится на веру в «фиолетовый луч» (бесконечную помощь Запада – прим.) или «чёрного дракона» в России, а у нас другой стратегии нет – это политика банкротов. Моральных и идеологических банкротов.
Это всё – неизбежное следствие попытки подавить разнообразие мышления на Украине. Этот монокультурный проект, летальный для Украины.
Для меня все «патриоты», которые придерживаются этого проекта –классические предатели. По Тарасу Бульбе они такие Андреи, которые ради панночки и ради веры в чудо решили убить совершенно реальную Украину, которая состоит из живых людей. Они её убивают.
И Путин – детский сад по сравнению с этим проектом, который убьёт Украину, даже если тут будет мир, рай, и газ по пятьдесят долларов. Он её убивал тридцать два года, сейчас события ускорились, и они хотят её добить. Они для меня прямые политические враги, потому что я за Украину, а они против, они хотят её смерти», – сказал Арестович.
Он считает, что бандеровщина в итоге будет отвергнута населением Украины, но население заплатит (и уже платит) за это кровавым конфликтом.
«И это должно пройти через гражданский конфликт. Точно так же, как в Штатах, потому что совершенно разные модели будущего. Разное будущее приводит неизбежно к гражданскому конфликту.
Старая система должна закончиться, а Украина будет как-то выживать после этого. Думаю, здесь без катастрофы говорить не о чем: эти люди должны получить полноту управления, очень быстро довести ситуацию до полнейшей катастрофы, мы все получим тяжелейший шок. А эти люди или сбегут в Канаду, или их прибьют здесь оставшиеся украинцы», – подытожил беглый политик.
Спасибо!
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