«Путин добился: эффективность «Хаймарсов» и F-16 существенно снизилась» – генерал ВСУ

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«Аппетит приходит во время еды», поэтому не факт, что приостановка военной помощи США и обмена разведданными будет последним рычагом давления на Украину перед переговорами.

Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это снижение потенциала нанесения ударов по наземным целям противника на дальности 70-80 км. Есть возможности и больше, но нужны соответствующие снаряды, которыми не очень делятся американцы. Поэтому возможности ведения войны ухудшаются, и мы это наблюдаем. На земле с «Хаймарсами», с F-16 в воздухе, с развединформацией – то есть в очень широком спектре», – жаловался он.