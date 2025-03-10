«Путин добился: эффективность «Хаймарсов» и F-16 существенно снизилась» – генерал ВСУ
«Аппетит приходит во время еды», поэтому не факт, что приостановка военной помощи США и обмена разведданными будет последним рычагом давления на Украину перед переговорами.
Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это снижение потенциала нанесения ударов по наземным целям противника на дальности 70-80 км. Есть возможности и больше, но нужны соответствующие снаряды, которыми не очень делятся американцы. Поэтому возможности ведения войны ухудшаются, и мы это наблюдаем. На земле с «Хаймарсами», с F-16 в воздухе, с развединформацией – то есть в очень широком спектре», – жаловался он.
«Путин, наверное, о таком и не мог мечтать. Однако он настойчив, целеустремлёнен в своём воздействии на Трампа, и вот, по крайней мере, это получается. При том, не просто на словах, о каком-то давлении на Россию, которое с бинокля не увидишь, со стороны американцев.
Более того, аппетит приходит во время еды, им надо всё больше и больше со всеми вытекающими последствиями. Для начала конкретного переговорного процесса это сигнал очень тяжёлый», – сокрушался Романенко.
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