«Путин добивает энергетику Украины к возможной встрече с Байденом» – Карасев

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Новости Украины

Изменение приоритетов в целях для ударов российских ракет произошло из соображений «простимулировать дипломатическую версию войны» в преддверии саммита G-20.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары не столько иранскими дронами, сколько массированные обстрелы ракетами. Второе, удары наносились уже по ГЭС и сооружениям, например, по Днепровской ГЭС. Прошлые атаки дронами – удары наносились по ТЭС и ТЭЦ, теперь – по гидро. И удары по более мощным подстанциям-распределителям. Если раньше по станциям 330 киловольт, то теперь 750. Это серьёзно влияет на электроэнергетику, не даёт быстро заменить разрушенные подстанции новыми блоками, об этом уже предупреждает и ДТЭК. И третье – большие удары против ж/д-сообщений, приходится заменять тепловозами, нарушая графики. Потому это уже удары не только по гражданской инфраструктуре, но косвенно имело и военные цели, для того, чтобы как минимум замедлить логистику новых поступлений вооружений стран Запада на фронт – на Юг и Донбасс», – сказал Карасёв.

При этом он подчеркнул, что в этих ударах есть и большой геополитический смысл.

«Путин говорил в Сочи, что это якобы ответ по Севастопольской бухте, хотя, он сказал, что это частично. Во-вторых, он дал понять, что это ещё не все возможности России. Поэтому в этом я вижу и попытку стимулировать дипломатическую версию войны в преддверии G-20. И намёки на то, что война на истощение Украины может быть длительной и ещё более жестокой, особенно в преддверии зимы, это в какой-то степени формирование дипломатической повестки на возможную встречу с Байденом», – предположил политолог.