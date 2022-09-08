Путин дойдёт до Ужгорода и дальше – украинский политолог

Новости Украины

Отвечая на вопросы журналистов по Украине в ходе ВЭФ-2022, президент РФ Владимир Путин дал понять – вопрос по ЗАЭС закрыт, последней станцией, где остановится Россия, будет даже не Ужгород, а украинцам просто надо включить мозги и думать.

Об этом в эфире телеканал «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Все главные события для Украины сегодня (07.09.2022 – ред.) произошли за 7 тысяч километров от Украины, а именно во Владивостоке, когда президент России уже сидел в кресле, и ему журналист периодически задавал вопросы по поводу Украины. Три момента. Первое, может самое скромное, у Путина спросили – доверяет ли он докладу МАГАТЭ? И президент России сказал – да, я доверяю», – напомнил Вакаров.

Он пояснил, что скрывается за этими словами, и как они отражаются на существовании ЗАЭС.

«Главный инспектор по ядерной безопасности Украины заявил публично – мы на Украине рассматриваем, как полностью отключить ЗАЭС от украинской энергосети. Она уже отключена, только теперь бумажно надо оформить. Вот, что вчера (06.09.2022 – ред.) произошло на заседании Совбеза ООН. Украина реально на сегодняшний день не владеет, не контролирует, не распоряжается ничем – ни самим объектом ЗАЭС, ни тем, что она производит. Второе, когда президента Путина спросили, там было – очень много про фашизм. Он опять сказал, что источником нынешней власти на Украине является военный переворот. Дальше тезисы, которые я слышал, но они прозвучали по-новому, вот почему – я понимаю, что руководство РФ не то, что не сядет за стол переговоров с Зеленским, с нынешней властью… Я просто не знаю, у вас решили, что будет с государством Украина или ещё не решили, или уже решили, но пока ещё не объявили? Потому что никаких переговоров не будет, а решение о том, что может быть государство Украина существовать в каком-то территориальном образовании – однозначно не с этим руководством. Я к чему это говорю. Я как-то сказал – вы и до Ужгорода дойдёте? Я понял с его речи, что Ужгород – это далеко не последняя станция. Он сказал третью важную вещь, что в Украине есть ещё много людей, которые сейчас не могут высказать свою мысль, которые боятся, которых убивают. Эти люди в Украине есть, и мы – вы – в будущих отношениях между Россией и Украиной будем опираться на этих людей», – прогнозирует он.

«У меня создаётся такое впечатление, что он уже обращается к каждому украинцу, к каждому человеку. Это жуть, потому что президент государства, которое воюет с Украиной, но он говорит украинцам – я тебя не трону и тебя я не трону, и тебя может быть я не трону, но только включи мозги и думай», – рассказал политолог.