Путин должен уничтожить «пятую колонну», иначе – революция, – Сивков
Россию могут ждать революционные события в случае, если после выборов президента в стране не будет уничтожена «пятая колонна».
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Сивкова, Запад подойдет к организации этих процессов более тщательно и жестко, чем во время мятежа Евгения Пригожина, попытка которого провалилась летом прошлого года.
«Не сомневаюсь, что в Российской Федерации победу одержит президент Путин – тут вопросов нет, это правильно и хорошо, это радует. И я надеюсь, что после этого начнутся реальные действия по ликвидации «пятой колонны».
Потому что если этого не произойдет, то враг будет действовать более жестко, и тогда события 24 июня прошлого года покажутся детской шалостью – они более тщательно подготовятся.
База для этого будет тоже понятна, потому что вопрос, который мы все здесь задаем, – это вопросы, которые задаются и на фронте, и в обществе тоже. Поэтому четко надо сказать – вопрос ликвидации «пятой колонны», ликвидации влияния крупного бизнеса путем национализации – это условие выживания нашей страны.
Если этого Путин, президент, не сделает после выборов, нас ждут серьезные события, которые могут закончиться аналогом февраля, а потом – октября 1917 года. Надеюсь, такого не произойдет», – заявил Сивков.
Спасибо!
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