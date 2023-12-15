Путин должен знать – проблема с дронами остаётся острой – Марков

Любовь Смирнова.  
15.12.2023 18:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Обеспечение фронта беспилотниками станет темой одного из ближайших совещаний президента РФ со всеми ключевыми министрами.

Об этом заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обеспечение фронта беспилотниками станет темой одного из ближайших совещаний президента РФ со всеми ключевыми...

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После того, как вопрос с поставками дронов был озвучен в ходе «прямой линии» с Путиным, может оказаться, что нужды бойцов и мнение Минобороны расходятся в части БПЛА, считает он.

В эфире «Крым 24» Марков назвал вопрос про дроны самым острым на «прямой линии».

«Это был вопрос, по которому возник спор между президентом и задающим вопрос военкором. Поскольку военкор задавал вопрос от лица бойцовского корпуса, сказал, что дронов очень сильно по-прежнему не хватает, а президент спросил: но ситуация изменилась к лучшему? И даже попросил подтвердить, что всё-таки она изменилась. Конечно, под давлением президента военкор это подтвердил, но понятно, что та информация и та позиция, которая есть на фронте и которую донес военкор, и та позиция, которую передаёт правительство президенту, несколько отличаются друг от друга.

Поэтому, я думаю, что после этого вопроса одним из главных вопросов ближайших совещаний у Владимира Путина со всеми ключевыми министрами будет всё-таки – действительно ли там ситуация так сильно улучшилась, или она остаётся достаточно тревожной, как об этом говорят бойцы с фронта», – пояснил Марков.

Аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов подтвердил, что вопрос с обеспечением дронами остается острым по-прежнему, хоть в этом направлении сделан большой рывок.

«Да, мы сделали огромный рывок, и я хочу сказать, что огромный рывок сделали, прежде всего, энтузиасты, которые смогли создать команды по всей стране и наладили производство дронов. Да, есть проблемы с производителями даже среди энтузиастов, связанные с тем, что есть централизованные закупки со стороны Министерства обороны, а есть большое количество дронов, которые покупают частные лица – либо на свои, либо на собранные средства. И одно подразделение может иметь достаточно большое количество дронов, а в другом их может и не быть», – пояснил он.

Некоторые производители начинают гнаться за красивой картинкой работы своей продукции, и дают определённым подразделениям преимущество.

«Потому что те им присылают картинки, как дрон уничтожает боекомплект или какую-то технику. А подразделения, которые используют дроны для поддержки пехоты, как это происходит в Авдеевке, или в тех же самых лесопосадках Харьковской области, и эти кадры не вызывают какого-то «вау» эффекта у зрителя, и у них возникает проблема – им производители дроны передавать перестают.

Поэтому проблема всё равно есть, и проблема в том, что ни боеприпасов, ни любого ударного вооружения хватать не будет. Ситуация, конечно, улучшилась, но это не значит, что проблемы нет», – указал волонтер.

Данный вопрос нужно систематизировать и переводить на централизованные закупки Министерством обороны.

«Потому что производители дронов только-только вышли на этот рынок как юридические лица, как компании с таким профилем деятельности. Но они под госзаказ попасть не могут. Даже для того, чтобы сформировать заявку на госзаказ, чтобы все требования по госзаказу пройти и оформить, необходимо потратить несколько миллионов рублей. Таких денег нет, а самое главное – времени нет на это», – заключил Селекзянов.

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