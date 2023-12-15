Путин должен знать – проблема с дронами остаётся острой – Марков

Обеспечение фронта беспилотниками станет темой одного из ближайших совещаний президента РФ со всеми ключевыми министрами.

Об этом заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как вопрос с поставками дронов был озвучен в ходе «прямой линии» с Путиным, может оказаться, что нужды бойцов и мнение Минобороны расходятся в части БПЛА, считает он.

В эфире «Крым 24» Марков назвал вопрос про дроны самым острым на «прямой линии».

«Это был вопрос, по которому возник спор между президентом и задающим вопрос военкором. Поскольку военкор задавал вопрос от лица бойцовского корпуса, сказал, что дронов очень сильно по-прежнему не хватает, а президент спросил: но ситуация изменилась к лучшему? И даже попросил подтвердить, что всё-таки она изменилась. Конечно, под давлением президента военкор это подтвердил, но понятно, что та информация и та позиция, которая есть на фронте и которую донес военкор, и та позиция, которую передаёт правительство президенту, несколько отличаются друг от друга. Поэтому, я думаю, что после этого вопроса одним из главных вопросов ближайших совещаний у Владимира Путина со всеми ключевыми министрами будет всё-таки – действительно ли там ситуация так сильно улучшилась, или она остаётся достаточно тревожной, как об этом говорят бойцы с фронта», – пояснил Марков.

Аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов подтвердил, что вопрос с обеспечением дронами остается острым по-прежнему, хоть в этом направлении сделан большой рывок.

«Да, мы сделали огромный рывок, и я хочу сказать, что огромный рывок сделали, прежде всего, энтузиасты, которые смогли создать команды по всей стране и наладили производство дронов. Да, есть проблемы с производителями даже среди энтузиастов, связанные с тем, что есть централизованные закупки со стороны Министерства обороны, а есть большое количество дронов, которые покупают частные лица – либо на свои, либо на собранные средства. И одно подразделение может иметь достаточно большое количество дронов, а в другом их может и не быть», – пояснил он.

Некоторые производители начинают гнаться за красивой картинкой работы своей продукции, и дают определённым подразделениям преимущество.

«Потому что те им присылают картинки, как дрон уничтожает боекомплект или какую-то технику. А подразделения, которые используют дроны для поддержки пехоты, как это происходит в Авдеевке, или в тех же самых лесопосадках Харьковской области, и эти кадры не вызывают какого-то «вау» эффекта у зрителя, и у них возникает проблема – им производители дроны передавать перестают. Поэтому проблема всё равно есть, и проблема в том, что ни боеприпасов, ни любого ударного вооружения хватать не будет. Ситуация, конечно, улучшилась, но это не значит, что проблемы нет», – указал волонтер.

Данный вопрос нужно систематизировать и переводить на централизованные закупки Министерством обороны.

«Потому что производители дронов только-только вышли на этот рынок как юридические лица, как компании с таким профилем деятельности. Но они под госзаказ попасть не могут. Даже для того, чтобы сформировать заявку на госзаказ, чтобы все требования по госзаказу пройти и оформить, необходимо потратить несколько миллионов рублей. Таких денег нет, а самое главное – времени нет на это», – заключил Селекзянов.