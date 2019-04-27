Путин допустил двойные пенсии на Донбассе

27.04.2019

Президент России Владимир Путин допускает, что пенсионеры из неподконтрольных Киеву районов Донбасса после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую мысль Путин высказал на пресс-конференции в Пекине.

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“По поводу возможности получения пенсии и у нас, и в Украине – теоретически это возможно”, – заметил президент РФ, коментируя подписанный им указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей неподконтрольной части Донбасса.

Отметим, как ранее разьяснил Пенсионный фонд РФ, российские пенсии будут назначаться только тем новым гражданам из Донбасса, которые переедут на постоянное жительство в Россию. Тем же новым гражданам, которые останутся в ДНР и ЛНР, пенсии должна платить Украина.

“Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского”, – пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда.

«Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Для назначения пенсии такому гражданину, переехавшему в Россию, нужно будет предоставить стандартный набор документов, включая паспорт гражданина России, трудовую книжку, при необходимости — справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.