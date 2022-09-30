Путин достиг почти всех целей – депутат Рады

Россия практически добилась своих результатов в СВО, отрезав южные области от Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Камельчука, не удалось России за время СВО лишь создать коридор до Приднестровья через Одессу.

«Что касается Белоруссии и возможности нападения, – мы все говорим о том, что нужно учитывать все моменты, – на самом деле, зима может заморозить эти болота, это может быть дополнительной возможностью для прохода… Они сейчас там готовятся, об этом свидетельствуют данные разведки о количестве людей, которых там готовы уже прокормить на территории Белоруссии.

Вторая короткая вещь о юге – кому-то это не сильно понравится, но на мой взгляд, за все это время, слушая цели, которые высказывались разными военными экспертами на протяжении последних нескольких лет, мне кажется, Путин практически достиг своей цели на данный момент по отношению к Украине. Он держит южную часть, отрезал нас от моря – не отрезал от Одессы, к счастью, наши войска с этим справились, но, если бы он это сделал, он соединил бы это с Приднестровьем, осмелился бы немного дальше пойти по Молдове, и потом пытался бы сделать большое кольцо в Украине. Это моя лично мысль», – рассуждал Камельчук.