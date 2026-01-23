Путин достигает стратегической победы: Европе больше нет дела до Украины – иноагент Латынина
Европейцев больше не интересует новая фаза военной кампании России на Украине и тотальное погружение во тьму этой страны, — на первые полосы выходит Гренландия, а не результаты российских ударов, и это – свидетельство стратегического успеха РФ.
Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либералка, тоже иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В тот самый момент, когда Украина вынуждена всё больше полагаться на свои собственные ресурсы, тут, насколько я понимаю, объём экспорта из Одессы за последний месяц упал где-то на треть. И это ещё только начало, это же всё будет продолжаться.
А самое главное — это реакция Запада. Потому что если бы такое происходило в 22-м году, то сейчас бы все эти картинки были на первых полосах газет. Сейчас бы Украина получила ПВО, сейчас бы Украина получила возможность бить ATACMS и так далее.
И самое главное, все экономические потери Украине были бы скомпенсированы двукратно, так что там вся тактика Путина оборачивалась бы против него», – рассуждала она.
«Несколько лет назад мы видели, прилетает любая российская ракета в многоэтажку: «Ужас-ужас». Это на первых полосах все говорят: «Давайте больше ПВО!» И давали ПВО. Но самое интересное, что и европейцы, их Гренландия интересует, их всё что угодно интересует, но их новая фаза кампании Путина не интересует…
Это значит, что эта кампания добивается стратегического успеха, потому что, ну, если эти экономические потери не будут возмещены, то Украине действительно придётся очень и очень сложно», — заключила Латынина.
