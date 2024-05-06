Путин довел до тошноты премьера Италии – СМИ

Ужасы нашего городка. Итальянское издание Corriere della Sera шокирует своих доверчивых читателей рассказами о том, как Путин кормил покойного экс-премьера Италии Берлускони лично вырезанным сердцем только что убитой на охоте косули.

Пересказ этой байки ведется от лица скончавшегося год назад Берлускони:

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«Путин сказал мне: «Сильвио, давай сходим на охоту». Я подумал: «Охота? Я никогда не прикасался к винтовке». Но он настаивал, и я пошел с ним. Когда мы приехали в лес, он дал мне винтовку. Мне стало тревожно. Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и сказал мне, чтобы я прицелился в одного из них: «Это твой. Стреляй». Я дал ему понять, что лучше умереть, чем стрелять. Тогда он выстрелил и убил обоих оленей».

Путин продолжил шокировать итальянского гостя экзотическими гастрономическими пристрастиями.

«Он посмотрел на меня с удовлетворением: «Сегодня я предложу тебе необычную еду». Он пошел по склону к животным, держа в руках нож. Он четвертовал животное и вырезал у него сердце. Затем он попросил человека из сопровождения подать ему деревянный поднос, передал мне и положил на него истекающий кровью кусок мяса: «Это будет необычная еда». У меня был шок. Я спрятался за деревом, и меня стошнило», – пишет итальянская газета от лица Берлускони.

Молчание после рассказа якобы длилось несколько секунд.

«Пока Берлускони не прокомментировал: «Может быть, это просто привычка охотника», – добавляет издание.

Оценивая характер взаимоотношений между российским президентом и итальянским экс-премьером газета пишет:

«Они восхищались друг другом, и у них были абсолютно равные отношения. Путин считал гениальным итальянского предпринимателя, который контролировал телевидение и сумел прорваться в политику. В свою очередь Берлускони считал его прагматиком, способным управлять такой страной, как Россия, и с которым можно многое делать вместе: от бизнеса до женщин. У Сильвио были амбиции донести это до Запада и НАТО. «Я войду в историю», — сказал он. Он думал, что победит, а вместо этого Путин его облажал».