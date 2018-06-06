06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Путин дождался своего. Украине ловить нечего – Балога

Украина надоела лидерам Евросоюза, которые уже не прочь решить ее проблему напрямую с Россией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политик, депутат Верховной Рады Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Германии, и Франции, а мы видим, что и один, и второй лидеры с интервалом в несколько дней посетили Путина в России, от нас устали. От нашей политики – и внутренней, и борьбы с коррупцией, и с развитием экономики, и с предоставлением условий для ведения бизнеса в Украине – во всех сферах жизни мы плетемся в хвосте. Все обещания, которые мы давали западному миру, они были невыполнены. Потому от нас устали”, – сказал депутат.

“Четко нужно понимать, скорее всего, Путин дождался, имел терпение, поддерживал контакты и, скорее всего, в ближайшей перспективе реально вопрос Крыма будет за скобками, однозначно, а вопрос Донбасса будет решаться на условиях России и Франции с Германией, а не на условиях наших, к сожалению», – сокрушается Балога.