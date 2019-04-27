Путин думает над выдачей российских паспортов всем украинцам, а не только жителям Донбасса

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

РФ думает над тем, чтобы предоставлять возможность получения своего гражданство в упрощенном порядке не только жителям неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и остальным гражданам Украины.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции в Пекине по итогам круглого стола второго Международного форума «Один пояс, один путь», передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

Путин также выразил несогласие с тезисами о том, что раздача паспортов ударит по бюджету России.

«Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения страшилок для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти страшилки вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе», — подчеркнул он.

Напомним, 24 апреля Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.