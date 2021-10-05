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05.10.2021 21:40 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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Путин двинет на Украину белорусскую армию – Зе-депутат

Новости УкраиныГлава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО народный депутат от «Слуги народа» Егор Чернев...

Глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО народный депутат от «Слуги народа» Егор Чернев заявил о риске «широкомасштабной войне с Беларусью».

Об этом он написал у себя в Фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Широкомасштабная война с Беларусью становится более вероятной, чем прямое вторжение России.

Похоже, что именно агрессия против Украины может стать той платой, которую пообещал Лукашенко Путину за спасение своего режима», – утверждает он.

По его мнению, Россия не может сама напасть на Украину и будет якобы использовать для этого Белоруссию.

«Сам Путин открыто напасть на нас не может – слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится – у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно.

Однако ракеты и авиация у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение.

Натравить Беларусь на Украину и воевать с нами с белорусским флагом на сегодня является идеальным для Путина вариантом. Лукашенко уже не жалко, для мирового сообщества он – сбитый летчик.

Почву для такого сценария Лукашенко готовит уже давно. Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, «чтобы сделать Украину украинской». Это и откровенные провокации вроде «обстрела» белорусского пограничного знака якобы с территории Украины.

Похоже, что в перспективе Лукашенко с Путиным готовят нам новый Глейвиц. Доводят ситуацию до критической черты, за которой может быть вымышленный повод для вторжения. Готовимся!», – бредил «слуга народа».

По мнению президента Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергея Шабовты, такие заявления призван отвлечь людей от реальных проблем.

«Делаются очередные безумные заявления. Вопрос – в том, что стоит за такими заявлениями? За ними – попытки отвлечь внимание людей от реальных, насущных проблем – надвигается зима, газ дорогой, как мы пройдем эту зиму – неизвестно. Думать надо о реальных вещах, а нас отвлекают от них», – сказал Сергей Шабовта в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

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