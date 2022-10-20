Путин – единственный российский лидер, который вникает в доклады спецслужб – генерал-лейтенант СВР

20.10.2022  18:54 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, ФСБ


Президент России Владимир Путин – единственный руководитель государства, как минимум со времен Леонида Брежнева, который не просто смотрел аналитические записки спецслужб, а вносил туда правки и вникал в суть дела.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин – единственный руководитель государства, как минимум со времен Леонида Брежнева,...

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«Только в разведке, конкретно мы знали, что это идет В.В. Путину, и мы знали, что он ее прочитал. Я работал при вождях, начиная с Брежнева, и когда уходили наши документы, они же все возвращаются, они не остаются там, они возвращаются в наш архив. И мы всегда смотрим. Это единственный глава нашего государства, который оставлял не только резолюцию, но и замечания, и пожелания, и подчеркивания… Владимир Владимирович Путин работал с документами, и мы видели, как работает», – заявил Решетников.

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