«Путин – это проблема». Трамп попробует лично остановить наступление России

Елена Острякова.  
29.07.2025 10:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белый дом хочет принять участие в российско-украинских переговорах уже в ближайшие дни, чтобы заставить Владимира Путина остановить наступление ВС РФ и объявить перемирие.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил украинскому «Апостроф ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белый дом хочет принять участие в российско-украинских переговорах уже в ближайшие дни, чтобы заставить...

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«США и президент Трамп поощряли и даже продвигали первые раунды этого общения между россиянами и украинцами. И это общение продолжается. Я думаю, что на этой неделе Россия и Украина без Америки, насколько я понимаю, поведут еще один раунд переговоров. Это хорошая вещь. Если будет прогресс, я уверен, что президент США и президент Трамп захотят присоединиться к этому снова и контролировать этот процесс», – сказал Тейлор.

По его словам спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог договорился с Зеленским о безусловном перемирии во время своего визита в Киев.

«Президент Трамп понимает, что Путин – это проблема. Он присоединится к этому в ходе этих переговоров. Там уже есть определенный успех в смысле гуманитарного обмена пленными, погибшими и даже гражданскими. Это не конечная точка, а просто начало. Дальше должно быть перемирие. Когда это станет возможным, я уверен, что президент Трамп присоединится и станет частью переговоров», – сказал Тейлор.

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