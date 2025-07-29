«Путин – это проблема». Трамп попробует лично остановить наступление России

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Белый дом хочет принять участие в российско-украинских переговорах уже в ближайшие дни, чтобы заставить Владимира Путина остановить наступление ВС РФ и объявить перемирие.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил украинскому «Апостроф ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США и президент Трамп поощряли и даже продвигали первые раунды этого общения между россиянами и украинцами. И это общение продолжается. Я думаю, что на этой неделе Россия и Украина без Америки, насколько я понимаю, поведут еще один раунд переговоров. Это хорошая вещь. Если будет прогресс, я уверен, что президент США и президент Трамп захотят присоединиться к этому снова и контролировать этот процесс», – сказал Тейлор.

По его словам спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог договорился с Зеленским о безусловном перемирии во время своего визита в Киев.