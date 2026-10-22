Путин: Это земли России, не хотите договариваться – все цели СВО всё равно будут решены – и без перемирий

Михаил Рябов.  
22.10.2026 22:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия готова добиться целей СВО военным путём, раз Киев отверг переговоры. Временных перемирий не будет. Потерянные Киевом территории являются историческими русскими землями.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова добиться целей СВО военным путём, раз Киев отверг переговоры. Временных перемирий не...

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«Последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле – русские и украинцы… мы можем договориться. Мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе – хорошо, будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты… Перед началом наших действий по защите людей на Донбассе – мы же тоже им сказали: давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся. «Нет, будем воевать». Ну – пожалуйста», – цитирует главу государства сайт Кремля.

По словам Путина, Россия борется за свои исторические территории.

«Это не их территория, это территория исторической России. Тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, первое, за государственную независимость; в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией».

Путин дал понять, что Москва не согласится на временные перемирия, но встречи с украинскими и американскими переговорщиками возобновятся.

«Мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели».

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