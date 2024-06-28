«Путин еще не спустил всех собак с цепи» – американский профессор

Вадим Москаленко.  
28.06.2024 09:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия ещё не применяет в СВО всех своих возможностей, однако внутри Кремля много «ястребов», пытающихся подтолкнуть Владимира Путина к эскалации. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса рассказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Внутри России есть много критики в адрес Владимира Путина за то, что он недостаточно жёстко ведёт эту войну. Так что на него оказывается давление, чтобы он контратаковал, нанёс ответный удар по США, со стороны самых разных уважаемых и авторитетных людей», – сказал Миршаймер.

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Россия ещё не применяет в СВО всех своих возможностей, однако внутри Кремля много «ястребов»,...


«Путин действительно ещё не спустил собак с цепи. Но есть ряд людей, которые хотели бы это сделать. И в какой-то момент он может быть вынужден это сделать. И учитывая то, как Путин ведёт войну, они очень хорошо справляются на поле боя. И проделали отличную работу, чтобы не допустить эскалации, несмотря на то, что совершенно ясно, что украинцы хотели бы втянуть НАТО и США в эту войну. В этом нет сомнений, и мы должны помнить об этом всё время – Зеленский хочет, чтобы мы вступили в эту борьбу», – добавил профессор.

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