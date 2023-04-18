Путин ещё не раз приедет на передовую – Корнилов

Осуществив визит на передовую, президент России Владимир Путин продолжил традицию российских императоров и военачальников, воодушевлявших войска на ратный подвиг.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог и историк Владимир Корнилов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Корнилова, такие поездки важны для бойцов, находящихся на передовой.

«Нужны ли такие поездки или нет – Верховный Главнокомандующий посещает боевые позиции, само собой это вносит дополнительное воодушевление в ряды Вооруженных Сил. Это всегда практиковалось российскими правителями в разный период нашей истории. Императоры, главнокомандующие оказывались на передовых позициях и обращались к войскам, воодушевляли их на ратный подвиг – было бы странно, если бы Владимир Путин не прибегал к таким же испытанным методам. В этом смысле я не думаю, что это была последняя поездка Путина на передовые позиции», – заявил Корнилов.