Путин ещё не раз приедет на передовую – Корнилов

Анатолий Лапин.  
18.04.2023 20:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Осуществив визит на передовую, президент России Владимир Путин продолжил традицию российских императоров и военачальников, воодушевлявших войска на ратный подвиг.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог и историк Владимир Корнилов.

Осуществив визит на передовую, президент России Владимир Путин продолжил традицию российских императоров и военачальников,...

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По мнению Корнилова, такие поездки важны для бойцов, находящихся на передовой.

«Нужны ли такие поездки или нет – Верховный Главнокомандующий посещает боевые позиции, само собой это вносит дополнительное воодушевление в ряды Вооруженных Сил. Это всегда практиковалось российскими правителями в разный период нашей истории. Императоры, главнокомандующие оказывались на передовых позициях и обращались к войскам, воодушевляли их на ратный подвиг – было бы странно, если бы Владимир Путин не прибегал к таким же испытанным методам. В этом смысле я не думаю, что это была последняя поездка Путина на передовые позиции», – заявил Корнилов.

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