«Путин форсирует решение «украинского вопроса» – российский журналист пугает Киев «ихтамнетами»

30.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине не стоит тешить себя иллюзиями, ожидая уступок от российского президента Владимира Путина.

Об этом в авторской колонке на страницах киевского журнала «Новое время» пишет российский либеральный журналист Семен Новопрудский.

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«Встречи [Путина] с Зеленским и нормандский саммит на фоне уходящей Ангелы Меркель и явно старающегося сблизиться с Москвой Эммануэля Макрона – не более чем попытки чужими руками надавить на украинскую власть. А если Зеленский не проведет выборы на Донбассе по российским правилам, можно ожидать новых военных атак «ихтамнетов»: новых санкций Кремль не боится, точнее, не очень в них верит. Европа, с точки зрения Москвы, слишком занята брекситом и другими внутренними проблемами, а в США Россия надеется увидеть в 2020 году на второй срок Дональда Трампа, вполне предсказуемого партнера», – отмечает Новопрудский.

Также он не считает уступкой Москвы продление на пять лет российско-украинского газового контракта, поскольку пока Россия нуждается в украинской ГТС.

«Но гарантом транзита теперь стал не Газпром, а Нафтогаз Украины. Даже без возобновления прямых поставок газа Украине Россия получила возможность пять лет давить на Киев и прекращать поставки в Европу в одностороннем порядке в любой момент, всегда обвиняя в этом по юридически оформленному соглашению украинские власти», – пишет автор.

«Путин будет решать «украинский вопрос» гораздо более форсировано, чем раньше. Получится – руками Зеленского. Не получится – с помощью «вежливых зеленых человечков». Ни на какие уступки при Путине Украина рассчитывать не может», – резюмирует Новопрудский.