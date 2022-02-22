Путин: Где остановятся войска РФ, пока неизвестно

22.02.2022  20:53 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Пока невозможно сказать, как далеко продвинутся российские войска по территории Украины.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока невозможно сказать, как далеко продвинутся российские войска по территории Украины. Об этом на...

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«Предсказывать канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на земле», – отметил он.

Президент не растерялся, отвечая на провокационный вопрос-утверждение, что применение силы – это якобы способ существования зла, а не добра.

«Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – ответил Путин.

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