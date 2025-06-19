Путин: Германия раздумывает не только передать «Таурусы», но и задействовать офицеров Бундесвера

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Германия раздумывает над тем, чтобы не просто передать Украине ракеты «Таурус», но и задействовать офицеров Бундесвера для наведения ударов по российской территории.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста, могла ли Германия выступить посредником в конфликте вокруг Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки «Леопарды», а сейчас ФРГ раздумывает над тем, поставлять ли «Таурус» для атак на российскую территорию с использованием офицеров Бундесвера – это вызывает большие вопросы. Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, – исключено. Но на отношения наши совсем испортит», – предостерег глава государства.

Путин уточнил: Россия рассматривает Германию «не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, – соучастника боевых действий».