Путин: Германия раздумывает не только передать «Таурусы», но и задействовать офицеров Бундесвера
Германия раздумывает над тем, чтобы не просто передать Украине ракеты «Таурус», но и задействовать офицеров Бундесвера для наведения ударов по российской территории.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста, могла ли Германия выступить посредником в конфликте вокруг Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки «Леопарды», а сейчас ФРГ раздумывает над тем, поставлять ли «Таурус» для атак на российскую территорию с использованием офицеров Бундесвера – это вызывает большие вопросы. Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, – исключено. Но на отношения наши совсем испортит», – предостерег глава государства.
Путин уточнил: Россия рассматривает Германию «не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, – соучастника боевых действий».
«Тем не менее, если речь идет о желании поговорить на эту тему – мы всегда готовы», – сказал Путин, напомнив, что страны Европы сами прервали контакты, когда объявили целью нанести «поражение России на поле боя».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: