«Путин готов к компромиссам, в отличие от США – но становится всё жёстче» – Карлсон

Президент России Владимир Путин готов к компромиссу по Украине, но упрямство Запада заставляет его ужесточать позицию.

Об этом на Всемирном правительственном саммите в Дубаи заявил американский журналист Такер Карлсон, взявший двухчасовое интервью у президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Такера поинтересовались, настроен ли Путин на компромисс, на что американский журналист ответил положительно.

«Конечно. Я имею в виду, что лидеры всех стран на планете, за исключением Соединенных Штатов, в однополярный период в силу характера своей работы вынуждены идти на компромисс. Компромисс – это часть их жизни, именно в этом и заключается суть дипломатии. И он – один из них. И его позиция явно ужесточается.

Запад отверг Россию, я имею в виду Владимира Путина. Я не выступаю за Путина, я – американец, я не собираюсь жить в России, я не люблю Владимира Путина, я просто констатирую факты», – заявил Карлсон.