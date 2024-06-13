Путин готов ударить по наиболее слабым местам США и Британии – Бортник

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия может нанести серьёзный ущерб США и Британии, передав их противникам по всему миру дальнобойное вооружение для ударов по военным базам.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Украину журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может нанести серьёзный ущерб США и Британии, передав их противникам по всему миру...

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«Россия демонстрирует готовность двигаться сразу в двух направлениях. Во-первых, обеспечивать своих союзников ядерным зонтиком, размещая на их территории ядерное оружие. В Белоруссии это уже случилось, почему это не может случиться на Кубе или Венесуэле.

Это попытка запугивать американского обывателя, чтобы он ещё меньше хотел участия США в войне – и ещё более негативно относился к помощи, которую США оказывают Украине.

Второе – это формальная и неформальная передача дальнобойного вооружения разного рода врагам США, Британии. У США находятся около 190 баз во всех мира, у Британии – около 80 баз. То есть, много уязвимых мест», – сказал Бортник.

«Вот, какой привет передаёт сегодня Путин западным партнёрам Украины в ответ на то, что Путину тоже угрожает – разрешение наносить удары по территории России западным оружием, перебросить войска или инструкторов на территорию Украины», – добавил он.

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