«Путин оценит эффект «калибровок» и с новой недели придумает что-то новое» – Белковский

19.12.2022  11:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Президент России Владимир Путин психологически готов применить тактическое ядерное оружие в целом, не только в случае прорыва ВСУ к Крыму.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил бежавший за границу либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин психологически готов применить тактическое ядерное оружие в целом, не только...

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«Мир идет к избавлению от ядерного оружия как от фактора сдерживания. Это просто займет не один год, а 10, например, или 15, но тренд именно такой.

Да, я считаю, что Путин психологически готов к применению ядерного оружия, особенно, если вооруженные силы Украины пойдут на Крым.

Против этого все, включая Китай, который является для Кремля важным сдерживающим фактором в данной ситуации. Но что будет, мы не знаем», – сказал эксперт.

«Сейчас Путин считает, что ракетные удары по энергетической инфраструктуре…Он хочет довести энергетический паралич Украины до состояния, когда наступление ВСУ будет отложено и придется говорить о перемирии.

Но он не планирует на месяцы и годы вперед. Он совершает какой-то шаг и снимает реакцию с него. Сейчас он снимет реакцию, и на следующей неделе займется планированием какой-то очередной истории.

Но ясно, что применение тактического ядерного оружия вполне возможно, но не в ближайшее время», – пояснил Белковский украинской телеведущей.

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