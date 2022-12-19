«Путин оценит эффект «калибровок» и с новой недели придумает что-то новое» – Белковский

Президент России Владимир Путин психологически готов применить тактическое ядерное оружие в целом, не только в случае прорыва ВСУ к Крыму.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил бежавший за границу либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир идет к избавлению от ядерного оружия как от фактора сдерживания. Это просто займет не один год, а 10, например, или 15, но тренд именно такой.

Да, я считаю, что Путин психологически готов к применению ядерного оружия, особенно, если вооруженные силы Украины пойдут на Крым.

Против этого все, включая Китай, который является для Кремля важным сдерживающим фактором в данной ситуации. Но что будет, мы не знаем», – сказал эксперт.