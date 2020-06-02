02.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Россия, Сюжет дня, Украина, Херсон
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Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки, – Чубаров


Президент РФ Владимир Путин собирается взять под свой контроль новую часть исторической Новороссии – нынешнюю южную территорию Украины, откуда до начала блокады поставлялась вода в Крым.

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил лидер запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин, как и Сталин, как бы не пренебрегал международным правом, всегда пытается найти такие поводы для того, чтобы прикрыть такое брутальное пренебрежение международным правом, потому наш анализ показывает, что для него развязывание внешней авантюры в каком-либо направлении невозможно, исходя из того, что ему надо объяснить миру. Не для оправдания перед миром, а для того, чтобы снова мобилизовать российское общество.

И тут он снова будет показывать на примере Крыма, что хунта в Киеве не поставляет воду, бросает людей в Крыму на более тяжёлое испытание, и надо им помочь», – заявил Чубаров.

«Это всё нас приводит к тому, что не исключены действия, которые будут направлены на то, чтобы взять под свой контроль ту территорию, до такой меры, откуда поставляется вода. А это туда, в глубину Херсонской области, к Новой Каховке», – добавил меджлисовец.

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