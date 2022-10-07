Путин готовит экстренное обращение к гражданам России, находящимся в США и ЕС

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Владимир Путин в ближайшее время выступит с экстренным обращением к гражданам России, находящимся в США и Евросоюзе.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил один из депутатов Госдумы, знакомый с ситуацией.

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«Предполагается, что Владимир Владимирович скоро попросит всех граждан России покинуть территорию США и Европы», – сказал парламентарий.

Он отказался уточнять причины, по которым россиянам будет рекомендовано вернуться на Родину.

В конце сентября посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию. Это произошло вскоре после признания Москвой итогов референдума на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», – говорилось в сообщении американского посольства в Москве.