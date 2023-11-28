Путин готовит освобождение Херсона, Николаева, Одессы, Измаила, – губернатор
Президент Владимир Путин готовит операцию по освобождению Херсона, временно оккупированного войсками, подчиняющимися Западу. Вслед за ним будут освобождены Николаев, Одесса, Измаил.
Об этом на конференции в Ростове-на-Дону заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вместе с экономикой мы должны сделать всё, чтобы Херсон был деоккупирован – сейчас он временно занят войсками, которые руководствуются указками Запада. Сейчас и командование группировки «Днепр», и Верховный главнокомандующий (я с ним в пятницу разговаривал, в том числе, о Херсоне) настроены именно на подготовку к этому событию… Я уверен, что вместе с Херсоном дальше задача будет и Николаев, и Одесса, и Измаил», – сказал Сальдо.
По его словам, Причерноморье и Приазовье – «это историческая земля России».
«Это была пустынная земля, на ней кочевники гоняли, турки, брали в рабство всех, кто попадал под руку – и русских, и украинцев… Поэтому сейчас никто не может возразить, что эта земля называется Новая Россия – Новороссия. По праву, это – историческая земля России», – сказал губернатор.
По его словам, жители Херсона ждали, что Россия освободит регион вместе с Крымом в 2014 году.
«Мы, к сожалению, в 2014 году ждали, что будем освобождены и возвратимся домой, но пришлось еще 8 лет ждать», – сказал Сальдо.
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