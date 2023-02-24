Путин готовит Приднестровскую весну в Молдавии – нацист Карась

Тарас Стрельцов.  
24.02.2023 18:08
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия


Украина не скрывает своих территориальных аппетитов в отношении Приднестровья, так как там огромные склады вооружений, потенциальный обменный фонд в виде русских и очень красивые сады.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил главарь неонацистской запрещенной в России группировки С14, ныне воюющий в ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не скрывает своих территориальных аппетитов в отношении Приднестровья, так как там огромные склады...

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«Есть интересная история с Приднестровьем, русские там пытаются сделать государственный переворот. Там находится 9 тысяч оккупационных войск. 1,7 тысяч россиян, и 7 тысяч Приднестровской Республики, они не оккупационные, они, скажем, пророссийские. Соответственно, мы можем ожидать, что они попробуют что-то сделать, чтобы Молдавию на свою сторону склонить.

А это раскрывает очень хороший потенциал для нас, потому что Приднестровье, там колбасный огромный склад арсенала оружия и полностью изолированный военный контингент, и это большой обменный фонд», – сказал Карась.

«То, что будет Приднестровская весна, никто не исключает, потому что они реально готовят в Молдавии проблемы, она об этом заявляет, у них вооружённые силы маленькие, и они могут сделать эту дурную операцию, потому что не ожидают, что мы способны сделать им «бавовну» в Приднестровье. В Приднестровье очень красиво, там летом такие сады цветут. Это то, что нас может удивить в этом году», – добавил нацист.

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