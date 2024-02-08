Путин готовит принуждение Украины к миру – Стариков

Вадим Москаленко.  
08.02.2024 08:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Массированные ракетные удары по всей территории Украины являются частью плана Москвы по принуждению киевского правительства к миру.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массированные ракетные удары по всей территории Украины являются частью плана Москвы по принуждению киевского...

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«Сейчас [в Москве] идёт корректировка поставленных в начале задач. У нас победа, мы сохранили свой суверенитет.

И вот сейчас мы видим, он наступление готовит, эта воздушная операция – это уничтожение ВПК, но это в то же время и принуждение к миру. Они готовят принуждение к переговорам, вот что они готовят», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что многие политические события свидетельствуют, что такая подготовка действительно идёт на самом высоком уровне.

«Сейчас идёт и политическая подготовка – что вы думаете, Такер Карлсон просто так приехал, интервью взял?» – добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Вадим Карасев пожаловался, что Запад их обманул, и победить Россию не получится.

«Уильям Бернс сказал, что стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы с помощью беспилотников показывать высокую цену войны для России. Это принуждение к миру.

Но чья цена больше? В такой войне мы страдаем, мы несём потерь и издержек больше, чем Россия. Если в Москве поставят РЭБ, или на НПЗ.

Получается, что Бернс обманывает нас, говоря, что этой стратегией мы будем наносить такую ужасную цену войну, что Россия всё, перестанет производить, и вообще побежит мир запрашивать. Мы-ж то больше страдаем. Они-то могут достать до Дрогобыча, а мы не можем достать до Урала», – подытожил Карасев.

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