Путин готовится к захвату Северо-Крымского канала – генерал ВСУ

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация может прибегнуть к военному пути решения вопроса водоснабжения Крыма, захватив управление Северо-Крымским каналом в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, бывший командующий карательной операцией против Донбасса Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Забродского, Россия без проблем сможет продвинуться так далеко, как это позволят сделать ВСУ.

«К сожалению, такого рода акт военно-политического шантажа вполне вероятен. Кроме того, этот вопрос возник не вчера, этот вопрос стоит на повестке дня почти все шесть лет конфликта. Все знают, что буквально с первых дней оккупации Крыма вопрос поставок воды стоял очень остро и время от времени Российская Федерация прибегала если не к активным действиям, то как минимум к какому-то шантажу и провокационным действиям для того, чтобы продемонстрировать свою готовность, имеется в виду техническую готовность и военную готовность решить этот вопрос силовым путем.

Относительно того, как далеко могут зайти оккупанты и в частности путинские войска во время силового решения проблемы водоснабжения Крыма – это вопрос, как ни странно, не к народным депутатам, это вопрос, прежде всего к вооруженным силам Украины, к военнослужащим ВСУ. Как когда-то говорилось весной 2014 года, Путин зайдет так далеко, как далеко ему даст зайти украинский солдат.

Если соответствующие меры не будут приняты, если соответствующие группировки не будут созданы, если не будет продемонстрирована готовность защищать, в том числе инфраструктуру Северо-Крымского канала и нашу территорию, населенные пункты в этом регионе, то, конечно, можно ожидать от противника все, что угодно», – заявил Забродский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым не ждет от Украины возобновления подачи воды по Северо-Крымского каналу и готовится обходиться без нее. Несколько дней назад Симферополь стал получать дополнительно 21,6 тысяч кубометров воды в сутки по новому водоводу.