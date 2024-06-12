Путин готовится отрезать Киев и прогнать Зеленского – американский полковник

Россия нарастила крупную военную группировку, которую сможет использовать для окружения Киева.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим наращивание российских сил на севере. Я думаю, в нужный момент они двинутся на юг, и отрежут Киев, а большая часть этих российских войск продвинется дальше на Запад. И если русские знают, что побеждают, сейчас у них упор на то, чтобы понести меньше ненужных потерь. Так что сейчас упор на то, чтобы потери были как можно ниже, у русских, вероятно, больше, чем в любой другой момент войны. Путин и его генералы очень обеспокоены сохранением жизни россиян», – сказал Макгрегор.

«Но думаю, в будущем мы увидим что-то крупное и быстрое, потому что он действительно хочет покончить с этим. Вопрос в том, что произойдёт в Киеве, когда он пойдёт как с севера, так и с востока? Я подозреваю, что мы увидим, как Зеленский собирает чемоданы и уезжает», – подытожил полковник.