05.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия
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Путин готовится покинуть свой пост – Белковский


Законопроект, изменяющий порядок лишения экс-президента неприкосновенности, внесен в Госдуму РФ. Авторами законопроекта стали Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Об этом сообщает РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пояснительной записке к документу указывается, что согласно Конституции президента можно отрешить от должности и лишить неприкосновенности только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

«Идет целый пакет по внесению определенных новаций, связанных с изменениями в конституцию. Эта практика, которая имеет место во многих странах мира. Она достаточно оправдана. Это не является новацией с точки зрения международной практики», – пояснил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Либеральный политолог Станислав Белковский увидел в законопроекте признак того, что Владимир Путин собирается покинуть президентский пост, несмотря на то, что после внесения поправок в Конституцию РФ его предыдущие президентские сроки «обнуляются».

«Общественное мнение склонно неверно трактовать новейший законопроект о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов России. Автором которого считается «второй по влиянию юрист РФ», сенатор Андрей Клишас. Этот законопроект – самый либеральный и прогрессивный за долгие последние годы. Поскольку (полу)явно указывает на готовность президента РФ уйти, причем еще при жизни», – написал Белковский в своем телеграм-канале.


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