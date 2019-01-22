Путин и Абэ ничего не утаили друг от друга и не договорились

22.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошли «в позитивном ключе», однако никаких конкретных решений принято не было.

Об этом российский президент заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Впереди длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран. Мы условились продолжить усилия по организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах в пяти утвержденных ранее сферах: аквакультура, создание тепличного хозяйства, ветроэнергетика, туризм и обработка мусора, то есть решение экологических вопросов”, – сказал Путин.

По словам Абэ, они обсуждали вопрос мирного договора “ничего не утаивая друг от друга”.

“Задача остается нерешенной более 70 лет после окончания войны. Это непросто, но мы должны ее решить. Под нашим с президентом Путиным твердым руководством мы должны энергично проводить совместную работу по еще большему проявлению доверия в отношениях между гражданами Японии и гражданами России”, – сказал Абэ.