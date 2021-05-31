Путин и Байден согласуют приговор Лукашенко на условиях Москвы – киевский международник

31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президенты РФ и США на грядущей встрече могут сойтись на том, что Александр Лукашенко перестанет быть руководителем государства, однако Белоруссия останется пророссийской.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог-международник Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что ожидать от этой встречи (Путин с Байденом – ред.)? Уже пишут про большую сделку», – сказал модератор встречи.

«Единственная большая сделка, которая там может быть – это такая не сделка, а молчаливое согласие по поводу Белоруссии, – ответил эксперт. – Потому уже мы видим конфликт Запада с Александром Лукашенко, уже понятно, что Лукашенко для Запада вообще не интересен. Ну и для России Лукашенко уже выглядит невыгодным в должности руководителя». «Потому что, что мы видим – Лукашенко постоянно пытается выпрашивать, при этом он постоянно водит за нос всех. То он рассказывал, что выборы будут, теперь выборов не будет. Постоянно идут обещания более тесной интеграции. Это как соблазнение наивной девушки, какими-то сказками, вот Лукашенко пытается так вести себя по отношению к России, причём я 10 лет это наблюдаю», – констатировал Воля. «В итоге он ничего не получает. В итоге, я говорю, что молчаливое согласие по поводу того, что Лукашенко перестанет быть у власти, и понятно, что в результате новых выборов Белоруссия с пророссийского направления с новыми лидерами никуда не уйдёт», – добавил политолог.