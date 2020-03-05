«Что ж ты, фраер, сдал назад?»: Путин и Эрдоган договорились о перемирии в Сирии

05.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Более чем шесть часов в Москве длились переговоры с турецкой делегацией, которая прибыла во главе с президентом Реджепом Эрдоганом. Сторонам удалось достичь компромисс по критической ситуации в провинции Идлиб, где обострились атаки боевиков на позиции армии Сирии, погибли десятки турецких солдат, сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый уровень двухсторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», – сказал Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впрочем, если Путин в своем выступлении возложил ответственность за обострение на боевиков, которых поддерживает Анкара, и которые даже пытались обстрелять из РСЗО российскую авиабазу, то Эрдоган, напротив, обвинил в эскалации «атаки режима» Башара Асада.

Эрдоган заявил, что власти Сирии пытаются выдавить в Турцию нелояльное население Идлиба. Сейчас у границ скопилось около полутора миллионов беженцев.

Тем не менее, уточнил Эрдоган, «силы режима» не должны повредить отношениям Анкары и Москвы. По его словам, Путин приглашен на торжества по случаю 100-летия установления дипломатических отношений России и Турции.

Главный итог переговоров – с полуночи в Идлибе объявляется перемирие – режим прекращения огня.

При этом Эрдоган заверил, что Турция поддерживает «территориальную целостность Сирии», хотя ранее в прессе появлялись сведения, что Анкара претендует на Идлиб, поскольку турки считают приграничную сирийскую провинцию своими историческими землями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров зачитал текст соглашения, из которого следует, что после начала перемирия в Идлибе будет создан коридор безопасности по 6 километров к северу и югу от трассы М4, которая сейчас обстреливается боевиками. К 15 марта на трассе турки и россияне должны начать совместное патрулирование.

Отметим, что во время переговоров в Идлибе сегодня продолжались боевые действия – обе стороны пытались улучшить свое положение накануне предполагаемого перемирия. «Как только стартовала встреча Путина и Эрдогана, боевики открыли огонь по Серакибу», – рассказал военкор Евгений Поддубный.

Обозреватель Борис Рожин объясняет, что итоги переговоров в Москве вряд ли вызовут восторг у националистов в Турции, – перемирие означает, что отбитые в феврале у протурецких боевиков территории остаются под контролем армии Сирии.

«Эрдоган требовал вернуться к соглашениям сентября 2018 года, грозя выгнать Асада с тех территорий, которые забрал Асад. Но про уход Асада в заявлениях ничего нет. Ни про уход на линию сентября 2018. Ни про уход на линию декабря 2019. Значит, новый статус-кво, март 2020.

А эта линия, прямо скажем, очень сильно отличается от той линии, на которую Эрдоган требовал отвести войска Асада, которые стоят в 15 км от столицы провинции. И внутри Турции у националистов к Эрдогану наверняка возникнут вопросы в стиле: «Что ж ты, фраер, сдал назад?» – комментирует Рожин.

«Эрдоган приехал без козырей. У него была заведомо слабая позиция, не позволившая ему качать права. Так что все эти вопли об откате сирийской армии за взятые ранее наблюдательные пункты так и остались в Анкаре», – объясняет журналист-международник Аббас Джума.

Однако он полагает, что перемирие не будет прочным. «Перемирие – это прекрасно. Коридор безопасности, все дела. А с террористами что делать будут? То есть, это все равно лишь полумера. Без ликвидации террористической угрозы режим прекращения огня долго не продлится», – прогнозирует Джума.

Интересно, что, пока длились переговоры с Эрдоганом, на российском ТВ откладывался выход интервью с президентом Сирии Башаром Асадом, которое было снято и анонсировано накануне. Передачу пустили в эфир только после окончания встречи Путина с турецкой делегацией.

«Наша общая с РФ цель – устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию. Мы не можем прийти к такому результату, пока Эрдоган поддерживает террористов», – сказал Асад.