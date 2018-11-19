Путин и Эрдоган празднуют завершение стройки газопровода в обход Украины

19.11.2018, Стамбул, Михаил Рябов

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сегодня в Стамбуле провели торжественную церемонию завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российское топливо по новому маршруту – в обход Украины.

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«Морская часть этого проекта завершена сегодня. Параллельно проводятся два трубопровода. Эти два газопровода имеют протяженность 930 километров, и они проходят на глубине более 2 километров под водой. Кыйыкёй – это точка, где сейчас продолжается очень быстрыми темпами строительство терминала по приемке газа. 31 миллиард кубических метров природного газа предполагается перевозить через газопровод в год… С точки зрения всего региона очень много преимуществ предоставляет данный поток. И как минимум половину природного газа, который пойдет через этот газопровод, мы планируем перевозить в Европейский союз», – сказал Эрдоган.

«Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, с тем чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года», – анонсировал Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам российского лидера, начало работы «Турецкого потока» «станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности».

Президент РФ также напомнил, что российскими специалистами в Турции будет запущена первая атомная электростанция «Аккую».