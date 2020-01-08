Путин и Эрдоган торжественно открыли газопровод в обход Украины

08.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В Стамбуле, при участии президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана, состоялась церемония открытия газопровода «Турецкий поток».

Теперь российский газ по дну Чёрного моря поступит в Юго-Восточную Европу и саму Турцию, сделав её крупнейшим газовым хабом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Теперь российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку». Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая. Установлено более чем на 2-километровой глубине свыше 1 800 километров труб. Это сложная и тяжелая работа, высокотехнологичная работа.

По первой нитке газ поступает из месторождений Западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

Таким образом поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран», – обратился к участникам церемонии президент Путин.

Об особенностях работы новой газотранспортной системы также рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Турецкий поток» на территории России начинается на компрессорной станции «Русская» в районе Анапы. Она обеспечивает необходимое рабочее давление для подачи в две нитки морского газопровода на расстояние более 930 километров. На турецком побережье газ приходит в приемный терминал в поселке Кыйыкёй.

Морской газопровод построен в рекордно короткие сроки, всего-навсего за 15 месяцев. И это тем более является впечатлительным достижением, потому что труба проложена на глубине более двух километров», – отметил Миллер.

Работа газопровода была начата символическим поворотом газового вентиля лидерами Российской Федерации и Турции.