Белый дом не хочет слышать предупреждения российского руководства относительно резкого скачка эскалации на территорию РФ в признанных Западом границах, поскольку военный альянс, возглавляемый США, фактически идёт на поводу украинских и прибалтийских русофобов.

Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был нанесён удар Украиной, возможно, с использованием американских или британских средств, мы не знаем, потому что они лгут обо всём, но по двум системам раннего предупреждения о ядерной атаке внутри России.

Я получил очень тревожные письма от ведущих американских экспертов за пределами правительства, что это настолько безрассудно и опасно, насколько это возможно, пожалуйста, поделитесь этим с Белым домом, с людьми, которых вы знаете, что я и сделал…

[Считают ли они, что Лавров и Путин блефуют?] Это не блеф, это серьёзная озабоченность. Воспринимают ли они это всерьёз? Я не знаю. Должны ли воспринимать это всерьёз? Абсолютно. Это не дикая речь, это говорит о том, что посмотрите на текущую ситуацию: ваше оружие поражает население.

Мы находимся в обстановке абсолютно безрассудного отсутствия дипломатии, а Лавров и Путин повторяют, что мы открыты для переговоров, но это должны быть содержательные переговоры с США», – отметил он.