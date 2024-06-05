«Путин и Лавров нисколько не блефуют» – Джеффри Сакс

Константин Серпилин.  
05.06.2024 17:31
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Прибалтика, Провокации, Россия, США, Украина, ЯО


Белый дом не хочет слышать предупреждения российского руководства относительно резкого скачка эскалации на территорию РФ в признанных Западом границах, поскольку военный альянс, возглавляемый США, фактически идёт на поводу украинских и прибалтийских русофобов.

Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Белый дом не хочет слышать предупреждения российского руководства относительно резкого скачка эскалации на территорию...

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«Был нанесён удар Украиной, возможно, с использованием американских или британских средств, мы не знаем, потому что они лгут обо всём, но по двум системам раннего предупреждения о ядерной атаке внутри России.

Я получил очень тревожные письма от ведущих американских экспертов за пределами правительства, что это настолько безрассудно и опасно, насколько это возможно, пожалуйста, поделитесь этим с Белым домом, с людьми, которых вы знаете, что я и сделал

[Считают ли они, что Лавров и Путин блефуют?] Это не блеф, это серьёзная озабоченность. Воспринимают ли они это всерьёз? Я не знаю. Должны ли воспринимать это всерьёз? Абсолютно. Это не дикая речь, это говорит о том, что посмотрите на текущую ситуацию: ваше оружие поражает население.

Мы находимся в обстановке абсолютно безрассудного отсутствия дипломатии, а Лавров и Путин повторяют, что мы открыты для переговоров, но это должны быть содержательные переговоры с США», – отметил он.

«Здесь нет США. Это военный альянс, возглавляемый США, которым руководят украинские лидеры и лидеры стран Балтии, у которых есть свои собственные планы. Это не та Америка, которая заботится о чрезвычайно опасной ситуации. И язык, который используется на Западе, является крайне несдержанным и безответственным», – сказал Сакс.

Также он добавил, что нельзя считать предупреждения Путина и Лаврова блефом, «потому что это не наступательные угрозы, это ответные меры на события».

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