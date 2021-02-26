Путин и Лукашенко отложили экономику и торговлю – всё гораздо серьёзнее

26.02.2021, Москва, Елена Острякова

Президенты РФ и Белоруссии в Сочи обсуждали прежде всего вопросы безопасности Союзного государства, именно поэтому результаты встречи широко не публикуются.

Об этом на радио «Аврора» заявил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня понятно высказывание Пескова о том, что будет укреплено сотрудничество по линии министерств обороны. Это логично. В России были две группы, которые конкурировали за белорусскую политику. Это либералы, которые вели речь о децентрализации с целью маркетизации белорусских активов. Суммы от этой маркетизации витали в воздухе. Ряд экспертов называл довольно большие суммы.

Вторую группу можно назвать условно государственниками, которые исходили из того, что если натовские ракеты появятся в Белоруссии, то под Смоленском будут стоять не баллистические, а крылатые ракеты. Это 3-4 минуты лета до Москвы, то есть кардинально другая картина безопасности и кардинально другие угрозы. Приоритетом, конечно, является неделимая безопасность Белоруссии и России. Это определяет понимание того, куда нужно двигаться», – сказал Коктыш.

Именно сменой приоритетов в сторону обороны он объясняет тот факт, что количество несогласованных интеграционных дорожных карт увеличилось с трех до 6.

«Сейчас не время предъявлять претензии. Состоялась новая эпоха. Белорусское государство, к счастью, устояло, перемолов протест. Российское государство столкнулось с аналогичным вызовом, когда шло копирование белорусских технологий. Это показало безыскусственность и родственность политтехнологов.

Основание в виде безопасности это хорошее основание. Оно позволяет не наступать на экономические пятки друг другу, уйти от бесплодных дискуссий, кто кого кормит, и строить реальность, в которой Минск будет иметь свои акционерные права, а Россия – свои. Эта реальность будет ориентироваться на далекую перспективу», – заключил Коктыш.