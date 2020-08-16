16.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Путин и Лукашенко вновь созвонились


Телефонный разговор президентов России и Белоруссии состоялся сегодня. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в сообщении.

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Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся в субботу.

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