Путин и Медведев: добрый и злой следователи для Европы

Президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разыгрывают перед Европой доброго и злого следователя.

Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Это игра в доброго и злого следователя. Это тот вариант, который озвучивается как вариант, который лежит на столе. Понятно, что это личное мнение Медведева. В данном случае мы видим, что это его личный телеграм, он не выступает как зампред Совбеза. Тем не менее, как человек, занимающий такой высокий пост, как бывший премьер-министр, бывший президент, он демонстрирует, что в какой-то части наших элит есть в голове именно такой план развития, что у нас есть такие ястребы, которые готовы сделать именно так. Если бы он писал что-то несогласованное, думаю, что Владимир Владимирович бы позвонил и сказал: Дмитрий Анатольевич, ты чего-то не туда рулишь. Он ему ничего такого не звонит, и у нас Медведев реально выступает злым следователем», – объяснил Матвейчев.