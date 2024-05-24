Путин и Медведев: добрый и злой следователи для Европы
Президент РФ Владимир Путин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разыгрывают перед Европой доброго и злого следователя.
Об этом на канале «PolitWera» заявил депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Это игра в доброго и злого следователя. Это тот вариант, который озвучивается как вариант, который лежит на столе. Понятно, что это личное мнение Медведева. В данном случае мы видим, что это его личный телеграм, он не выступает как зампред Совбеза. Тем не менее, как человек, занимающий такой высокий пост, как бывший премьер-министр, бывший президент, он демонстрирует, что в какой-то части наших элит есть в голове именно такой план развития, что у нас есть такие ястребы, которые готовы сделать именно так. Если бы он писал что-то несогласованное, думаю, что Владимир Владимирович бы позвонил и сказал: Дмитрий Анатольевич, ты чего-то не туда рулишь. Он ему ничего такого не звонит, и у нас Медведев реально выступает злым следователем», – объяснил Матвейчев.
«Поэтому, господа европейцы, соглашайтесь на то, что вам предлагает добрый Путин, иначе всё будет развиваться в другом направлении. И наши войска сейчас на поле боя, кстати, демонстрируют, что всё развивается в нежелательном для Европы направлении. Американцам всё равно, они слишком далеко, а для Европы – точно в нежелательном», – добавил депутат.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.