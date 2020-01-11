Путин и Меркель подтвердили: «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции США

11.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Либо до конца текущего года, либо в первом квартале 2021 работа над «Северным потоком-2» будет завершена, и газопровод заработает.

Об этом в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы высоко ценим ответственную позицию ФРГ в поддержку проекта «Северный поток-2». В ходе переговоров мы также затронули вопросы продолжения транзита российского газа через Украину, была отмечена важность достигнутых 31 октября договорённостей между «Газпромом» и украинскими партнёрами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут продолжаться в течение последующих пяти лет», – заявил Путин.

Меркель поддержала оценки российского президента.

«Проект «Северный поток-2» посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Также отрадно, что были достигнуты очень хорошие договорённости на последующие пять лет в области транзита газа через Украину. Также мы отслеживали события вокруг открытия «Турецкого потока».

Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока-2». Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок и будут продолжать работать в этом направлении, это очень важный проект», – отметила канцлер.

«Вопрос в сроках – это единственный (проблемный – ред.) вопрос, который встаёт в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но, надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает», – подчеркнул президент РФ.