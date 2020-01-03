Путин и польские евреи

03.01.2020, Варшава, Александр Ростовцев

Как и следовало ожидать, недавний экскурс Путина в историю довоенных отношений Польши с СССР и гитлеровской Германией на неформальной встрече лидеров СНГ не остался без внимания в стане «наших уважаемых партнёров».

Поляков сильно покоробила характеристика, выданная российским президентом польскому послу в Третьем рейхе Юзефу Липскому, «сволочь, свинья антисемитская», за попавшее в анналы истории обещание дипломата поставить памятник Гитлеру в Варшаве, если фюрер решит «еврейский вопрос» депортацией «унтерменшей» в Африку.

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Первыми, как водится, обострились польский МИД и одиозный Институт национальной памяти, хотя непонятно, что вызвало столь бурную реакцию у польского официоза: мнение посла зафиксировано в его отчёте главе польского МИД Юзефа Бека по результатам встречи Липского с Гитлером, и никаким топором его уже не вырубишь.

Гитлер и польский посол Юзеф Липский

В Польше, тем не менее, свои исторические подлянки признавать не собираются и продолжают носиться с набором стандартных обвинялок, состоящим из пакта «молотого Риббентропа», «катынского расстрела НКВД» и «послевоенных репрессий польских патриотов», выдавая всё это за «удар в спину братской славянской стране», «оккупацию исконно-польских территорий на Востоке» и даже «геноцид лучших сынов Польши».

То, что «братская славянская страна» подписала договор о дружбе и союзе с Гитлером раньше всех, в 1936 году, участвовала в разделе Чехословакии, с огромной помпой принимала у себя фюрера и рейхсфюрера СС, носилась с планами войны против СССР, влажно мечтая расширить «Речь Посполитую от моря и до моря» за счёт нашей страны, польский официоз нисколько не смущает – он упорно продолжает искать мелкий сор в чужих глазах, не обращая внимания на брёвна в глазах собственных, считая довоенные авантюры польских политиков чем-то само собой разумеющимся. «Так было надо!»

Бензинчику в скандал поддала американская послиха в Польше Жорджетт Мосбахер, чирикнувшая в Твиттере интересную мысль, будто «Сталин с Гитлером договорились начать Вторую мировую войну».

американская панночка с польским холопом

Ну, то есть, в её понимании, тов. Сталин и господин Гитлер, через своих уполномоченных глав МИД, договорились о том, что фашистская Германия нападёт на СССР, убьёт свыше 20 миллионов советских людей и почти полностью разрушит страну от Бреста до Волги и от Мурманска до Новороссийска.

В принципе, ждать интеллектуальных вершин от бывшей торговки косметикой, ловко сшибавшей средства на предвыборные кампании Буша-младшего, Маккейна, Лугара, Джулиани и Трампа, не приходится.

Мосбахер сама себя открыто называет «деревенщиной, добившейся всего». Назначение её послом США в Польше – типичная синекура, знак благодарности высокого начальства за плодотворную помощь «своему человечку», несмотря на отсутствие у дамочки дипломатического образования и базовых знаний.

рейхсфюрер СС Гиммлер и его коллега, глава польской государственной полиции Кордиан Заморский, Варшава, февраль 1939

Не удивляет и то, что заявление Мосбахер не было никак отредактировано протокольной службой посольства, что красноречиво свидетельствует о днище, которого достигла дипломатическая служба США за период «однополярности».

Тем не менее, лживое высказывание «смотрящей» за Польшей пришлось по душе холопам, массово откликнувшихся на твит американской барыньки восклицаниями «браво» и «дави их, пани посол».

Официальный одобрямс Мосбахер словно прорвал некую дамбу, в результате чего в медиапространство выплеснулись реки грязи, лишний раз подтверждающие, что Польша была и остаётся государством с ярко выраженным русофобским, антисемитским и антисоветским менталитетом.

Гитлер и глава МИД Польши Юзеф Бек

Выкрики «кацапы», «советско-жидовские оккупанты» и прочая гнусь заполнили польские сегменты соцсетей, заглушив немногие трезвые голоса.

Но эта восторженная реакция «великополяков» была вполне предсказуемой, как предсказуемо любое общение со «свидомыми», у которых чувство собственной исключительности заменяет мозги и совесть.

Куда более неожиданной и неприятной стала реакция польских еврейских религиозных общин, поддержавших шабаш и истерику «великополяков».

Гитлер на панихиде по Пилсудскому

В частности, председатель Союза еврейских религиозных общин в Республике Польша Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Михаил Шудрих отреагировали на заявления российского президента: «Память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности. Любая фальсификация этой памяти напрямую угрожает этой идентичности».

При этом, председатель и раввин под «памятью о Второй мировой войне» подразумевают официальные польские враки, обеляющие действия режима «санации» и выставляющие довоенную Польшу «жертвой сговора двух тоталитарных режимов».

«Для нас, евреев, особенно возмутительно, что Путин манипулирует запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского из его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году», – указывается в заявлении.

освобождение Освенцима Красной Армией

Также Колодзейска-Полтын и Шудрих сообщают, что польские власти за несколько лет до начала войны поддержали эмиграцию еврейского меньшинства страны.

«Польша сделала это в частичном сотрудничестве с сионистским движением, которому она тайно оказывала военную поддержку. В то же время, когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы нашей страны, включая лично посла Липского, оказали им поддержку», – лизнули в тухес антисемита главы еврейских общин Польши.

То есть, переводя с холопской фени на человеческий язык это заявление, Шудрих и Колодзейска-Полтын выражают благодарность мерзавцу Липскому за то, что «всего лишь собирался выселить евреев в Африку». И даже планы по депортации еврейского населения из Польши презентуются «совместными действиями польских властей с сионистскими организациями». Кум и благодетель, в общем: «не убил, хотя мог».

Гиммлер в Варшаве. Февраль, 1939 год

При этом, польские еврейские лидеры «забыли» упомянуть, что, с началом гитлеровской оккупации, в «тоталитарный» СССР массово хлынули спасаться евреи из восточных областей Польши, против которых добрые польские крестьяне развязали не менее массовые погромы.

немецкие солдаты наблюдают, как польские жители города Томашов-Мазовецкий издеваются над евреем. октябрь 1939

Характерным показателем отношения к евреям и советским гражданам во время войны служит судьба сбежавших из концлагеря Собибор военнопленных. Те, что прорвались к партизанам в Белоруссию – выжили, те, кто остались в Польше – погибли или были выданы нацистам.

И это ещё ничего не сказано о подавлении нацистами Варшавского гетто в 1943 году, которому массово аплодировали варшавяне.

Не забудем также приказ беглого польского правительства своим отступающим войскам – выходить к советским границам и сдаваться в плен, прекрасно понимая, что советское правительство примет поляков и однажды окажет им доверие, предоставив возможность совместно с Красной Армией освобождать Польшу от нацистов. Что и произошло в реальности.

Более того, «тоталитарный» СССР не развязал репрессии против поляков даже после подлого бегства польского воинства под командованием генерала Андерса в Иран, под крыло к англо-американцам, в самый тяжёлый для нашей страны период лета 1942 года.

генерал Андерс

В общем, получается, что «европейская идентичность» в польском и американском представлении может быть только русофобской. Что само по себе и не ново, истории известны примеры.

Характерно также, что отношение довоенной Польши к евреям сведено всего лишь к изгнанию и эмиграции, скромно замяв неприятную тему массовых погромов, угрожавших евреям полным уничтожением. То есть, даже памятью о холокосте, с которой так носятся еврейские лидеры, можно пожертвовать, если того требуют интересы некой «европейской идентичности».

Ведь если вспоминать всё, как есть, то придётся признать и фундаментальную роль Красной Армии в прекращении всех и всяческих геноцидов в Европе.

Видные представители еврейских организаций в России тоже оказались в неловком положении. С одной стороны, хранить молчание становится затруднительно, потому что молчание, особенно красноречивое, – это уже позиция и выбор стороны. С другой – за неосторожное высказывание можно и «партбилет на стол положить», уехав руководить еврейской диаспорой, скажем, в Бангладеш.

Освенцим, расстрельная стена

Весьма характерно, как за польских нациков резко вписались украинские коллеги Шудриха и Полтын, а также некоторые российские деятели.

Скандал достиг кульминации, но накал его всё ещё продолжается. Заметно, что лидеры еврейских общин Польши заняли позицию, подобно коллаборационистам из юденрата еврейских гетто во времена нацистской оккупации, расхваливающие добродетели «цивилизованных немцев, достигнутых под управлением великого фюрера».

Впрочем, момент истины приближается. Возможно, им станет дата 23 января, на которую намечены мемориальные мероприятия в израильском «Яд Вашем», где десятки лидеров государств, включая Путина, будут отдавать дань памяти жертвам Катастрофы еврейского народа и отмечать вклад Красной Армии в освобождении Освенцима, которому исполнится 75 лет 27 января.

К счастью, «Яд Вашем» – не то место, где можно практиковать двойные стандарты и нести бред о солидарной ответственности СССР с фашистской Германией, поскольку там хорошо известно, кто спас целые народы от уничтожения, заплатив за это огромную цену.

чтобы помнили