21.06.2018, Москва, Михаил Рябов

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Путин и Порошенко обменялись претензиями по телефону

Петр Порошенко и Владимир Путин провели сегодня телефонную беседу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Владимир Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками», – сообщает пресс-служба Кремля.

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«Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам», – в свою очередь сообщает пресс-служба украинского президента.