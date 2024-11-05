Путин и Шевчук являются криптодрузьями – пропагандист меджлиса

Елена Острякова.  
05.11.2024 16:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 213
 
Дзен, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


«Бунтарь в стакане и кумир миллионов умственно недоразвитых» лидер рок-группы ДДТ только имитирует протест против СВО и власти, а на самом деле является личным другом президента РФ Владимира Путина.

Об этом ставший пропагандистом экстремистского меджлиса беглец из РФ и русофоб Айдер Муджабаев заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бунтарь в стакане и кумир миллионов умственно недоразвитых» лидер рок-группы ДДТ только имитирует протест...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Шевчук с Путиным давние друзья. Он это скрывает, конечно, но Путин когда-нибудь проговорится и похвалит его. И тогда весь этот карточный домик легенд про его смелость и протестность рухнет. Шевчук очень удобный для таких кураторов пропаганды как Сурков», – вещал Муджабаев.

В доказательство своих слов он привел расписание гастрольных туров ДДТ, которое он назвал «планом борьбы с режимом». Живущему на Украине пропагандисту кажется подозрительным, что Шевчуку предоставляют в городах лучшие площадки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть