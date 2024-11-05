Путин и Шевчук являются криптодрузьями – пропагандист меджлиса

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«Бунтарь в стакане и кумир миллионов умственно недоразвитых» лидер рок-группы ДДТ только имитирует протест против СВО и власти, а на самом деле является личным другом президента РФ Владимира Путина.

Об этом ставший пропагандистом экстремистского меджлиса беглец из РФ и русофоб Айдер Муджабаев заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шевчук с Путиным давние друзья. Он это скрывает, конечно, но Путин когда-нибудь проговорится и похвалит его. И тогда весь этот карточный домик легенд про его смелость и протестность рухнет. Шевчук очень удобный для таких кураторов пропаганды как Сурков», – вещал Муджабаев.

В доказательство своих слов он привел расписание гастрольных туров ДДТ, которое он назвал «планом борьбы с режимом». Живущему на Украине пропагандисту кажется подозрительным, что Шевчуку предоставляют в городах лучшие площадки.