Путин и Си отдельно обсудят избавление от американского влияния

Максим Столяров.  
16.05.2024 17:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сопротивление, США


На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будет обсуждаться создание российско-китайской платёжной системы, независимой от американского влияния.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будет обсуждаться создание российско-китайской платёжной системы, независимой...

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«От встречи Путина и Си я жду очень-очень большого, но не громкого. Все переговоры будут в тайне. Там главная проблема, что американцы жмут. Сейчас 80% финансовых платежей между Россией и Китаем временно подморожены, китайцы боятся.

Нам нужно создать, независимо от американцев, российско-китайскую систему платежей. Чтобы никак не зависеть от американцев. Чтобы была налажена система – и китайский бизнес не боялся торговать с Россией. Вот этим они будут заниматься», – отметил Марков.

«Громкого ничего публичного не будет, но я разговаривал со всякими разными начальниками и советниками, наши очень довольны, как все идет с Китаем. Лучше – даже трудно себе представить», – добавил эксперт.

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