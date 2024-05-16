Путин и Си отдельно обсудят избавление от американского влияния

На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина будет обсуждаться создание российско-китайской платёжной системы, независимой от американского влияния.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От встречи Путина и Си я жду очень-очень большого, но не громкого. Все переговоры будут в тайне. Там главная проблема, что американцы жмут. Сейчас 80% финансовых платежей между Россией и Китаем временно подморожены, китайцы боятся.

Нам нужно создать, независимо от американцев, российско-китайскую систему платежей. Чтобы никак не зависеть от американцев. Чтобы была налажена система – и китайский бизнес не боялся торговать с Россией. Вот этим они будут заниматься», – отметил Марков.