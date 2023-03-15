«Путин и Си помочились на Байдена» – Соскин негодует

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Прецедент с падением в Чёрное море американского ударного дрона-разведчика по масштабам и последствиям можно сравнить с уничтожением самолёта U-2 над Свердловской областью во времена Хрущёва.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень похоже на то, что произошло с этими китайскими аэростатами-шпионами, когда этот Байден позволил этому аэростату, а потом и другим, пролететь все Соединённые Штаты. Сначала Китай помочился на Байдена и на его администрацию, и в целом на США, а теперь уже и Путин то же самое сделал, Московия. Ну, Байден кто? Трамп чётко сказал: он социалист-коммунист. То есть, видим, что социалисты-коммунисты, которые взяли под контроль США, ведут эту страну к деградации, разрушению и фрагментации. Это всё очень плохо для Украины, для народа, для украинцев», – страдал политолог.

Он провёл ещё одну историческую параллель с произошедшим.

«Видимо, они там будут это событие расследовать у себя в Конгрессе и так далее, должны же комиссию создать, потому что беспрецедентное произошло событие. Это как во времена Хрущёва сбили американский разведывательный самолёт, который летел над Советским Союзом. И Хрущёв приказал его какой-то ракетой сбить. В общем, сильно, конечно, тогда врезали по американцам», – сокрушался Соскин.